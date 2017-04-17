Куртуа травмировал лодыжку на съемках ролика для НБА
Газета The Telegraph сообщила подробности травмы вратаря «Челси» Тибо Куртуа, из-за которой он пропустил воскресный матч 33-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:2).
По данным издания, бельгийский голкипер получил травму лодыжки на съемках рекламного ролика для НБА. Играя с одноклубниками в баскетбол, он неудачно приземлился на ногу.
В матче с «МЮ» ворота «синих» защищал Асмир Бегович, который впервые в этом сезоне АПЛ вышел на поле в стартовом составе.
Матч
Манчестер Юнайтед - Челси - 2:0 (1:0)
Голы
Рэшфорд 8 (1:0). Эррера 49 (2:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Дармиан, Рохо, Феллайни, Лингард (Кэррик, 60), Валенсия, Эррера, Погба, Янг (Фосу-Менса, 90), Рэшфорд (Ибрагимович, 82)
Челси: Бегович, Кэйхилл, Луиз, Зума (Лофтус-Чик, 84), Аспиликуэта, Азар, Мозес (Фабрегас, 55), Канте, Матич (Виллиан, 67), Педро, Коста
Предупреждения:
Эррера, 72; Рохо, 75; Ибрагимович, 90 - Коста, 33; Кэйхилл, 48; Фабрегас, 89
Место и дата
16 апреля 18:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция