Куртуа травмировал лодыжку на съемках ролика для НБА

Газета The Telegraph сообщила подробности травмы вратаря «Челси» Тибо Куртуа, из-за которой он пропустил воскресный матч 33-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:2).

По данным издания, бельгийский голкипер получил травму лодыжки на съемках рекламного ролика для НБА. Играя с одноклубниками в баскетбол, он неудачно приземлился на ногу.

В матче с «МЮ» ворота «синих» защищал Асмир Бегович, который впервые в этом сезоне АПЛ вышел на поле в стартовом составе.