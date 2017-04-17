КДК РФС рассмотрит использование пиротехники в матче «Спартак» - «Зенит»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на заседании 19 апреля комитет рассмотрит использование болельщиками пиротехники в матче 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

- По матчу «Спартак» - «Зенит» КДК предварительно внес в повестку дня следующие вопросы: болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику, использовали и бросали пиротехнику, а также бросали посторонние предметы на поле. Болельщики «Зенита» использовали пиротехнику, - сказал Григорьянц.

В воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Счет на 21-й минуте встречи открыл полузащитник москвичей Квинси Промес. На 66-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановил равенство в счете. За десять минут до окончания основного времени отметился еще один игрок полузащиты красно-белых Александр Самедов, точным ударом в дальний угол замкнувший передачу Промеса.

