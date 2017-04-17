Защитник «Шальке» Колашинац выбирает между «Арсеналом» и «Миланом»

«Милан» включился в борьбу за защитника «Шальке» Сеада Колашинаца, о предстоящем переходе которого в лондонский «Арсенал» СМИ объявили, как о деле решенном.

Отец 23-летнего игрока сборной Боснии сообщил, что именно между двумя этими клубами сейчас выбирает его сын. Решение, по его словам, будет принято на следующей неделе.

Летом Колашинац станет свободным агентом.

В этом сезоне он в 21 матче чемпионата Германии забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.