Андрей Бутенко: Егоров отработал очень положительно в матче «Спартак» - «Зенит»

Председатель Контрольно-квалификационной комиссии Российского футбольного союза (ККК РФС) Андрей Бутенко оценил работу арбитра Александра Егорова в матче «Спартак» - «Зенит» (2:1).

- Егоров отработал очень положительно. О каких-то конкретных решениях арбитра или ошибках я не могу говорить. Работу арбитра оценит Контрольно-квалификационная комиссия РФС на заседании в среду, - сказал Бутенко.

Напомним, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Счет на 21-й минуте встречи открыл полузащитник москвичей Квинси Промес. На 66-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановил равенство в счете. За десять минут до окончания основного времени отметился еще один игрок полузащиты красно-белых Александр Самедов, точным ударом в дальний угол замкнувший передачу Промеса.