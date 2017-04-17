Никита Симонян: Дзюба хорошо знает «Спартак», поэтому и забивает ему так много
Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал игру «Спартака» в матче с «Зенитом» (2:1).
- Вчера был совершенно «разобран» после матча - как будто сам находился на тренерской скамейке, - сказал Симонян. - Думаю, спартаковцы понимали, что после столь долго перерыва пора уже взять чемпионский титул, а он во многом зависит от результата этого матча. В худшем случае была бы ничья, чтобы сохранить отрыв в восемь очков, ну а победа фактически обеспечивала чемпионство. Хотя, футбол столь коварная игра, что может быть всякое. Рад, что удалось увеличить отрыв, а игра вчера держала в напряжении до финального свистка. И как в былые времена на стадионе яблоку негде было упасть.
Был момент, когда ситуация могла развернуться в пользу «Зенита», особенно во второй половине матча. Довольно длительный период времени питерцы владели инициативой, забили гол. Но, к чести «Спартака», он смог переломить эту ситуацию. Забил победный мяч, мог забить еще. Причем, оба гола получились просто блестящими. Да и Дзюба забил хороший из сложной ситуации. Наверное, он хорошо знает «Спартак», поэтому и забивает ему так много.
В воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Счет на 21-й минуте встречи открыл полузащитник москвичей Квинси Промес. На 66-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба восстановил равенство в счете. За десять минут до окончания основного времени отметился еще один игрок полузащиты красно-белых Александр Самедов, точным ударом в дальний угол замкнувший передачу Промеса.
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция