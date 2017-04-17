Антон Белов: КХЛ нужно «достать яйца» и жестко реагировать на жалобы по поводу судейства
Защитник СКА Антон Белов считает, что КХЛ должна начать жестко реагировать на критику судейства.
Накануне питерцы в гостях обыграли магнитогорский «Металлург» (5:3) в пятой игре финала КХЛ и во второй раз в истории выиграл Кубок Гагарина. На протяжении всей серии обсуждались судейские ошибки, а после завершения пятого матча магнитогорский стадион скандировал «Позор» во время вручения специальных призов арбитрам серии.
«Думаю, нашей лиге, не в обиду ее руководству будет сказано, надо наконец достать яйца и начать жестко реагировать на такие проявления как постоянные обращения по поводу судейства. Все же видели, как мы в домашнем матче в овертайме два раза играли в меньшинстве - как можно говорить, что судьи в пользу кого-то свистели? Не знаю. Это бред полнейший, это отговорки и уже совсем какое-то притягивание кота за уши», - цитирует Белова «Р-Спорт».
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы:
Осала (Сантала, Хабаров), 8:49 (1:0). Антипин (Коварж), 23:56 (2:0). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 27:00 (2:1 - бол.). Барабанов (Ковальчук), 29:23 (2:2). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 34:29 (2:3). Ковальчук (Херсли), 40:09 (2:4). Косов 40:55 (3:4). Плотников (Прохоркин), 58:54 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция