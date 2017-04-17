Антон Белов: КХЛ нужно «достать яйца» и жестко реагировать на жалобы по поводу судейства

Защитник СКА Антон Белов считает, что КХЛ должна начать жестко реагировать на критику судейства.

Накануне питерцы в гостях обыграли магнитогорский «Металлург» (5:3) в пятой игре финала КХЛ и во второй раз в истории выиграл Кубок Гагарина. На протяжении всей серии обсуждались судейские ошибки, а после завершения пятого матча магнитогорский стадион скандировал «Позор» во время вручения специальных призов арбитрам серии.

«Думаю, нашей лиге, не в обиду ее руководству будет сказано, надо наконец достать яйца и начать жестко реагировать на такие проявления как постоянные обращения по поводу судейства. Все же видели, как мы в домашнем матче в овертайме два раза играли в меньшинстве - как можно говорить, что судьи в пользу кого-то свистели? Не знаю. Это бред полнейший, это отговорки и уже совсем какое-то притягивание кота за уши», - цитирует Белова «Р-Спорт».







