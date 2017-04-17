Валерий Карпин: Уже можно говорить, что «Спартак» – чемпион

Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что после победы над «Зенитом» красно-белые обеспечили себе чемпионство.

– Уже можно говорить, что «Спартак» – чемпион. 10 очков отрыва от ЦСКА и 11 – от «Зенита» за семь туров до конца. Должно произойти что-то невероятное, чтобы «Спартак» это преимущество растерял, – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В воскресенье футболисты «Спартака» одержали победу над «Зенитом» со счетом 2:1. Отрыв красно-белых от преследователей увеличился. Отставание ЦСКА составляет 10 очков, «Зенита» - 11.