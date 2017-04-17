Ученые установили связь между усталостью и перееданием

Ученые из США сделали вывод, что усталость обостряет ваше обоняние, но только когда вы чувствуете запах пищи. Соответственно, это способствует перееданию.



Был поставлен эксперимент, в ходе которого проводилось МРТ-сканирование людей после четырех часов сна и полноценных восьми. Участники проявляли большую активность мозга в областях, связанных с обонянием, в ответ на запах пищи, когда были сонными. При этом всплеск активности мозга на другие запахи замечен не был.

Обостренное на почве усталости обоняние может затруднить отказ от высококалорийной пищи. Если в сонливом состоянии вы почувствуете запах своей любимой жирной пиццы, устоять будет крайне сложно. Таким образом, ученые пришли к выводу, что полноценный сон поможет человеку легче адаптироваться к здоровой еде и правильному питанию.