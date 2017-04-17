Ученые установили связь между усталостью и перееданием
Ученые из США сделали вывод, что усталость обостряет ваше обоняние, но только
когда вы чувствуете запах пищи. Соответственно, это способствует перееданию.
Был поставлен эксперимент, в
ходе которого проводилось МРТ-сканирование людей после четырех часов сна и
полноценных восьми. Участники проявляли большую активность мозга в областях,
связанных с обонянием, в ответ на запах пищи, когда были сонными. При этом
всплеск активности мозга на другие запахи замечен не был.
Обостренное на почве усталости
обоняние может затруднить отказ от высококалорийной пищи. Если в сонливом
состоянии вы почувствуете запах своей любимой жирной пиццы, устоять будет
крайне сложно. Таким образом, ученые пришли к выводу, что полноценный сон
поможет человеку легче адаптироваться к здоровой еде и правильному питанию.