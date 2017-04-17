Зеленый чай в самом деле помогает сжигать калории

Ученые установили, что употребление в течении дня большого количества зеленого чая оказывает существенное влияние на общее содержание жира в организме.



Эксперимент, который проводили на тучных тайских мужчинах, помог выяснить: те, кто пили зеленый чай, сжигали в среднем на 183 калории больше, чем те, кто этого не делал.

Эксперты утверждают, что полифенолы зеленого чая богаты антиоксидантами и помогают телу эффективно расщеплять жировые отложения.

Кроме того, исследователи сообщают, что для достижения видимых изменений следует пить от трех до восьми чашек зеленого чая в день.