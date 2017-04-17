Зеленый чай в самом деле помогает сжигать калории
Ученые установили, что употребление в
течении дня большого количества зеленого чая оказывает существенное влияние на
общее содержание жира в организме.
Эксперимент, который проводили на тучных
тайских мужчинах, помог выяснить: те, кто пили зеленый чай, сжигали в среднем
на 183 калории больше, чем те, кто этого не делал.
Эксперты утверждают, что полифенолы зеленого чая богаты антиоксидантами и помогают телу эффективно
расщеплять жировые отложения.
Кроме того, исследователи сообщают, что для
достижения видимых изменений следует пить от трех до восьми чашек зеленого
чая в день.
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