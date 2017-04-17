Час бега продлевает жизнь на пять часов

Американские ученые считают, что один час бега продлевает жизнь на семь часов при условии, что пробежки являются регулярными.



Специалисты рекомендуют начать с одного раза занятий спортом в неделю и постепенно наращивать темп. Ученые уверены, что эффект продления жизни связан с тем, что легкая пробежка способствует снижению веса и нормализации давления.

Также сообщается, что положительный эффект бега касается даже курильщиков и употребляющих алкоголь.