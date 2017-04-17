Час бега продлевает жизнь на пять часов
Американские ученые
считают, что один час бега продлевает жизнь на семь часов при условии, что
пробежки являются регулярными.
Специалисты
рекомендуют начать с одного раза занятий спортом в неделю и постепенно
наращивать темп. Ученые уверены, что эффект продления жизни связан с тем, что
легкая пробежка способствует снижению веса и нормализации давления.
Также сообщается, что положительный эффект бега касается даже курильщиков и употребляющих алкоголь.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически