«Зенит-2» проиграл «СКА-Хабаровску» и продлил серию без побед до 10 матчей

В матче 32-го тура ФНЛ петербургский «Зенит-2» в гостях уступил «СКА-Хабаровску».

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил Руслан Корян, реализовавший пенальти.

Отметим, с 36-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Дениса Дедечко. На 45-й минуте Алексей Евсеев из «Зенита-2» не смог реализовать пенальти.

Напомним, после этой победы «СКА-Хабаровск» остался на третьем месте в турнирной таблицы и обходит «Факел», оставшийся на четвертом месте, на 4 очка.

«Зенит-2» не может победить уже 10 матчей подряд, от зоны вылета команду Владислава Радимова отделяют два очка.

Следующий матч игроки «Зенита-2» проведут 23-го апреля против «Химок». В тот же день хабаровчане в гостях сыграют против «Волгаря».