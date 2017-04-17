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«Зенит-2» проиграл «СКА-Хабаровску» и продлил серию без побед до 10 матчей

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 32-го тура ФНЛ петербургский «Зенит-2» в гостях уступил «СКА-Хабаровску».

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил Руслан Корян, реализовавший пенальти. 

Отметим, с 36-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Дениса Дедечко. На 45-й минуте Алексей Евсеев из «Зенита-2» не смог реализовать пенальти. 

Напомним, после этой победы «СКА-Хабаровск» остался на третьем месте в турнирной таблицы и обходит «Факел», оставшийся на четвертом месте, на 4 очка.

«Зенит-2» не может победить уже 10 матчей подряд, от зоны вылета команду Владислава Радимова отделяют два очка.

Следующий матч игроки «Зенита-2» проведут 23-го апреля против «Химок». В тот же день хабаровчане в гостях сыграют против «Волгаря». 

Матч

СКА-Хабаровск - Зенит-2 - 1:0 (0:0)

Место и дата

17 апреля 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

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