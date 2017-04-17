Букмекеры считают мизерными шансы «Спартака» упустить чемпионство

Букмекерские конторы после воскресной победы «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в 23-м туре РФПЛ существенно пересмотрели коэффициенты на то, какая команда выиграет первенство.

Триумф красно-белых на данный момент идет за ничтожные 1,05. Для тех, кто по-прежнему сомневается в способности команды Карреры финишировать первой, предлагаются более чем солидные 10,00.

Победа в чемпионате ЦСКА и «Зенита» оценивается одинаково щедро - 15,00.

Напомним, за семь туров до завершения сезона «Спартак» лидирует с отрывом в десять очков от армейцев и одиннадцать - от питерцев.



