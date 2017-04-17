Евгений Бушманов: Промес станет одним из главных претендентов на звание лучшего игрока года

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов считает, что нападающий Квинси Промес станет лучшим игроком сезона.

- Чемпионат еще не закончился. Впереди семь туров, которые наверняка станут решающими, хотя и сейчас отрыв в десять очков достаточно велик. И по истечении этих семи туров Промес, бесспорно, станет одним из главных претендентов на звание лучшего игрока года, - заявил Бушманов в интервью «Газете.Ru».

В текущем чемпионате России голландец провел 19 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал девять результативных передач. На данный момент красно-белые лидируют в турнирной таблице РФПЛ.