Накамура лидирует перед последним туром в Цюрихе

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Весь мир против Накамуры: смогут ли Крамник и Ананд остановить американца? Сегодня в Цюрихе открывается традиционный супертурнир, который в этом году носит имя выдающегося шахматиста Виктора Корчного.

Бакинская бронза. Россияне, ведомые Сергеем Карякиным, стали призерами Олимпиады Sovsport.ru подводит главные итоги Всемирной шахматной Олимпиады, которая завершилась в столице Азербайджана.

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Крамник стал третьим на турнире в Цюрихе Россиянин Владимир Крамник стал третьим на шахматном турнире в швейцарском Цюрихе, а победил представитель США Хикару Накамура.

Грищук: Это самый сильный клубный ЧЕ за всю историю В Скопье (Республика Македония) завершился Кубок Европы среди мужских и женских клубных команд, у мужчин победила российская команда «Сибирь, сообщает пресс-служба Российской федерации шахмат.

Дмитрий Яковенко: С Карлсеном счет неважный, но мы еще встретимся Российский гроссмейстер Дмитрий Яковенко стал победителем этапа Гран-при ФИДЕ в Ханты-Мансийске. Сразу после окончания партии он дал интервью Sovsport.ru

Яковенко надо пробиться в финал Кубка мира, чтобы сыграть в «Турнире претендентов» В Ханты-Мансийске завершился последний этап Гран-при ФИДЕ, победил в нем по дополнительным показателям российский гроссмейстер Дмитрий Яковенко.

Яковенко стал победителем этапа «Гран-при» в Ханты-Мансийске, Каруана и Накамура вышли в турнир претендентов В Ханты-Мансийске завершился заключительный этап серии «Гран-при». Победителем турнира стал российский гроссмейстер Дмитрий Яковенко.

Россиянин Яковенко – среди лидеров этапа Гран-при ФИДЕ Россиянин Дмитрий Яковенко догнал лидеров после 10-го тура заключительного этапа Гран-при ФИДЕ в Ханты-Мансийске.

Крах Ананда. Чемпион мира проиграл на Мемориале Таля В Москве продолжается супертурнир Мемориал Таля c участием 10 сильнейших гроссмейстеров. После шестого тура определился единоличный лидер. Им стал американец Хикару Накамура, сенсационно переигравший черными чемпиона мира Вишванатана Ананда, отправив его на дно турнирной таблицы.

Вейк-ан-Зее. Карякин и Накамура поделили очки Российский шахматист Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой на турнире в голландском Вейк-ан-Зее.

Карякин стал единоличным лидером турнира в Вейк-ан-Зее В голландском городе Вейк-ан-Зее продолжается традиционный супертурнир. В третьем туре единственный представитель России Сергей Карякин обыграл китайского гроссмейстера Ван Хао и захватил единоличное лидерство.