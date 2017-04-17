Накамура лидирует перед последним туром в Цюрихе
Американский гроссмейстер Хикару Накамура лидирует перед заключительным туром на проходящем в Цюрихе супертурнире.
После 9 туров у Накамуры 12 очков. Ближайший его преследователь российский гроссмейстер Ян Непомнящий набрал 11 очков. Сейчас в Цюрихе проходит заключительный тур.
Напомним, в турнире участвуют: Владимир Крамник (Россия, 2811), Хикару Накамура (США, 2793), Виши Ананд (Индия, 2786), Ян Непомнящий (Россия, 2751), Петр Свидлер (Россия, 2747), Борис Гельфанд (Израиль, 2724), Григорий Опарин (Россия, 2604), Янник Пеллетье (Швейцария, 2541).
В этом году турнир носит имя Виктора Корчного.
Положение после 9 туров. 1. Накамура – 12; 2. Непомнящий – 11,5; 3. Ананд – 10,5; 4. Свидлер – 9; 5. Крамник – 8,5; 6. Гельфанд – 6; 7. Опарин – 3,5; 8. Пеллетье – 3.