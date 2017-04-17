Алексей Стрепетов: Каррера и Промес вдвоем легко переиграли «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).

- Болельщики «Зенита» ждали большего. Было много разговоров со стороны сине-бело-голубых о подготовке к матчу: о том, что они досконально будут знать игру «Спартака», как будут строить свою игру. Каррера и Промес вдвоем легко переиграли «Зенит» – не в обиду остальным футболистам московского клуба, они тоже заслуживают добрых слов. У красно-белых не играли лидеры, Зе Луиш мог доставить много хлопот. Было ясно, что у «Спартака» сыграет один форвард. Нужно было разрушить связки Глушаков-Промес, Ананидзе-Промес.

Опасаюсь, как бы «Зенит» не пошел под откос после поражения. Нужна поддержка болельщиков, руководства. Впереди борьба за Лигу чемпионов или, боюсь, может и за Лигу Европы. Тяжелейшие игры на новом стадионе, на выезде. Матч с «Локомотивом» в Москве будет решающим как для Семина, так и для Луческу. Мирче нужно довериться, чтобы он провел концовку на хорошем уровне, - сказал Стрепетов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Этот «Спартак» не сломать. Теперь Самедов точно оправдал свое возвращение

Напомним, «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России уступил «Спартаку» со счетом 1:2. Счет на 22-й минуте открыл Квинси Промес, а на 66-й минуте Артем Дзюба сократил отставание. За десять минут до конца основного времени Александр Самедов установил окончательный счет.

После этой встречи петербуржцы остались на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Москвичи с 54 очками лидируют в чемпионате и опережают идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 22 апреля против «Урала» на «Санкт-Петербург Арене». «Спартак» в этот же день встретится с «Ростовом».