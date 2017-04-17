Александр Мирзоян: «Спартак» сыграл с «Зенитом» в лучших традициях европейского футбола

Константин Сарсания: Нельзя сказать, что «Спартак» – уже чемпион, но я не вижу команду, которая могла бы с ним побороться

Известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).