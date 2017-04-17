Александр Мирзоян: «Спартак» сыграл с «Зенитом» в лучших традициях европейского футбола
Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» (2:1) в 23-м туре чемпионата России.
«Спартак» вчера сыграл в лучших традициях европейского футбола, лучших европейских команд, особенно, первый тайм. Организация атаки, правильный выбор позиции, игра один в один - тактически здорово. И главное - настрой и движение, которое было у команды, давало простор «Спартаку», а «Зениту» не давало раскрыться и владеть мячом», - цитирует Мирзояна «Р-Спорт».
Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция