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Маскерано из-за травмы может пропустить матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано из-за травмы пропустил воскресную тренировку команды. В связи с повреждением футболист может пропустить ответную игру 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

У аргентинца диагностировано повреждение икроножной мышцы. 

Ответная встреча между «Барселоной» и «Ювентусом» пройдет во вторник в Испании. Первый матч завершился победой «Ювентуса» со счетом 3:0. 

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 22 матча в испанской примере и отдал две результативные передачи.  

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