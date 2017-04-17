Маскерано из-за травмы может пропустить матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано из-за травмы пропустил воскресную тренировку команды. В связи с повреждением футболист может пропустить ответную игру 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

У аргентинца диагностировано повреждение икроножной мышцы.

Ответная встреча между «Барселоной» и «Ювентусом» пройдет во вторник в Испании. Первый матч завершился победой «Ювентуса» со счетом 3:0.

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 22 матча в испанской примере и отдал две результативные передачи.