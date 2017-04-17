Дмитрий Комбаров: Промес хотел бы попробовать себя в топ-клубе, но пока он нужен «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что нападающий Квинси Промес мечтает поиграть за «Барселону» или «Ливерпуль».

— Промес амбициозный человек и хотел бы попробовать себя в топ-клубе, таком как «Ливерпуль» или «Барселона», о которой он иногда говорит. Квинси не думает о каких-то середняках, только о топ-клубах. Но Промес еще пригодится «Спартаку» не только в этом году, но и в следующем, а может даже еще через год. Недаром с ним недавно переподписали контракт, - цитирует Комбарова «Матч ТВ».

В текущем чемпионате России голландец провел 19 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал девять результативных передач. На данный момент красно-белые лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на 10 очков.

