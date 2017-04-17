Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мордовия- : -Енисей
Футбол  Факел- : -Шинник
Хоккей  Россия (U-18)- : -Белоруссия (U-18)
Хоккей  Реактор- : -Красная Армия
Хоккей  Динамо Балашиха- : -Торпедо У-К
Футбол  Мидлсбро- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Комбаров: Промес хотел бы попробовать себя в топ-клубе, но пока он нужен «Спартаку»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что нападающий Квинси Промес мечтает поиграть за «Барселону» или «Ливерпуль».

— Промес амбициозный человек и хотел бы попробовать себя в топ-клубе, таком как «Ливерпуль» или «Барселона», о которой он иногда говорит. Квинси не думает о каких-то середняках, только о топ-клубах. Но Промес еще пригодится «Спартаку» не только в этом году, но и в следующем, а может даже еще через год. Недаром с ним недавно переподписали контракт, - цитирует Комбарова «Матч ТВ».

В текущем чемпионате России голландец провел 19 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал девять результативных передач. На данный момент красно-белые лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на 10 очков. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вячеслав Булавин: «Спартак» показывает чемпионскую игру. Их титул будет заслуженнымБывший игрок «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).Константин Сарсания: Нельзя сказать, что «Спартак» – уже чемпион, но я не вижу команду, которая могла бы с ним поборотьсяИзвестный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).Сергей Герасимец: Ключевой момент встречи со «Спартаком» – промах ШатоваЭкс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).Александр Мирзоян: «Спартак» сыграл с «Зенитом» в лучших традициях европейского футболаБывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» (2:1) в 23-м туре чемпионата России.Алексей Стрепетов: Каррера и Промес вдвоем легко переиграли «Зенит»Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).Евгений Бушманов: Промес станет одним из главных претендентов на звание лучшего игрока годаСтарший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов считает, что нападающий Квинси Промес станет лучшим игроком сезона.Букмекеры считают мизерными шансы «Спартака» упустить чемпионствоБукмекерские конторы после воскресной победы «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в 23-м туре РФПЛ существенно пересмотрели коэффициенты на то, какая команда выиграет первенство.Главный секрет Карреры, или как покорить Москву. Колонка Юрия ЦыбаневаГлавный секрет Карреры, или как покорить Москву. Колонка Юрия ЦыбаневаПосле победы над «Зенитом» Массимо Каррера произнес ключевую фразу. Объясняющую про нынешний «Спартак» все.Валерий Карпин: Уже можно говорить, что «Спартак» – чемпионБывший тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что после победы над «Зенитом» красно-белые обеспечили себе чемпионство.Никита Симонян: Дзюба хорошо знает «Спартак», поэтому и забивает ему так многоВице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал игру «Спартака» в матче с «Зенитом» (2:1).Андрей Бутенко: Егоров отработал очень положительно в матче «Спартак» - «Зенит»Председатель Контрольно-квалификационной комиссии Российского футбольного союза (ККК РФС) Андрей Бутенко оценил работу арбитра Александра Егорова в матче «Спартак» - «Зенит» (2:1).КДК РФС рассмотрит использование пиротехники в матче «Спартак» - «Зенит»Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на заседании 19 апреля комитет рассмотрит использование болельщиками пиротехники в матче 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».Александр Самедов: Я просто хочу стать чемпионом со «Спартаком»Александр Самедов: Я просто хочу стать чемпионом со «Спартаком»Хавбек московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в матче 23-го тура РФПЛ.Бранислав Иванович: Луческу сейчас нервный. Он хочет побеждатьБранислав Иванович: Луческу сейчас нервный. Он хочет побеждатьЗащитник петербургского «Зенита» подвел итог матча 23-го тура РФПЛ против московского «Спартака» (1:2).Денис Глушаков: Гонка не закончена. Я скажу, когда она закончитсяДенис Глушаков: Гонка не закончена. Я скажу, когда она закончитсяПолузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями после победы над петербургским «Зенитом» (2:1).Последние чемпионы «Спартака»! Что стало с победителями чемпионата 2001 годаПоследние чемпионы «Спартака»! Что стало с победителями чемпионата 2001 годаРовно 16 лет назад московский «Спартак» начал свой последний поход за чемпионством.Геннадий Орлов: На матч со «Спартаком» Луческу команду не подготовилКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил работу главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу по подготовке команды к матчу со «Спартаком» (1:2).Евгений Бушманов: Шансы ЦСКА и «Зенита» на вторую строчку равныСтарший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов считает, что у ЦСКА и «Зенита» шансы на второе место в чемпионате России равны.Евгений Бушманов: «Спартак» был сильнее и победил закономерноСтарший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча «Спартак» - «Зенит» в 23-м туре РФПЛ.Шамиль Газизов: Бюджет «Уфы» в новом сезоне составит миллиард рублейГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в будущем сезоне бюджет составит не менее миллиарда рублей.
Футбол
Скомина назначен на матч «Монако» - «Боруссия»
Футбол
Дмитрий Комбаров: Промес хотел бы попробовать себя в топ-клубе, но пока он нужен «Спартаку»
Футбол
Александр Мирзоян: «Спартак» сыграл с «Зенитом» в лучших традициях европейского футбола
Футбол
Алексей Стрепетов: Каррера и Промес вдвоем легко переиграли «Зенит»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Дмитрий Комбаров
Дмитрий Комбароввсе новости
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости