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Скомина назначен на матч «Монако» - «Боруссия»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стали известны арбитры, которые 19 апреля будут обслуживать ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

На матч «Монако» - «Боруссия» (Дортмунд) назначение получила судейская бригада из Словании во главе с Дамиром Скоминой. Его помощники - Юре Прапротник и Роберт Вукан.

На встрече «Барселона» - «Ювентус» будет работать голландской бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. Помогать ему будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Напомним, в первом матче «Монако» обыграл «Боруссию» (3:2), а «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0).

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