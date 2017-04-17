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Сергей Герасимец: Ключевой момент встречи со «Спартаком» – промах Шатова

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Экс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2). 

 – Все говорят о том, что «Спартак» – уже чемпион, но он им станет, когда его не смогут догнать другие команды. Но отрыв, конечно, огромный, вероятность победы большая. Матч получился неоднозначным, таймы получились разными. На первый «Зенит» вышел разбалансированным. Луческу не смог выпустить состав, который мог бы диктовать свои условия «Спартаку». Были слабые позиции: Эрнани, чье приобретение вообще удивительно, он слабый игрок. В центре обороны проблемы: связка Иванович-Нету абсолютно не конкурентоспособна. У «Спартака» блистал Промес, команда выглядела мобильно, агрессивно. Глушаков прекрасно выглядел.

Во втором тайме «Зенит» перехватил инициативу во многом за счет выхода Шатова, который очень хорошо и активно вышел. Ответный мяч сине-бело-голубых получился хорошим: Кришито навесил, великолепно сработал Дзюба. Артем как всегда наказал «Спартак» – чтобы забить красно-белым, он не пропускает ни одного матча против них. Ключевой момент встречи – промах Шатова, Олег мог перевернуть исход игры. Вместо того, чтобы ударить в дальний угол, он пробил в ближний. Истина «не забиваешь ты – забивают тебе» всегда работает. Закономерная победа «Спартака», - сказал Герасимец в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге. 

Константин Сарсания: Состав «Зенита» на матч против «Спартака» был выбран неправильно

Напомним, «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России уступил «Спартаку» со счетом 1:2. Счет на 22-й минуте открыл Квинси Промес, а на 66-й минуте Артем Дзюба сократил отставание. За десять минут до конца основного времени Александр Самедов установил окончательный счет.

После этой встречи петербуржцы остались на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Москвичи с 54 очками лидируют в чемпионате и опережают идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 22 апреля против «Урала» на «Санкт-Петербург Арене». «Спартак» в этот же день встретится с «Ростовом».   

Матч

Спартак - Зенит - 2:1 (1:0)

Голы

Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Промес, 85 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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