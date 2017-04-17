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Кошечкин, Антипин, Дадонов и Рыков - лучшие игроки финальной серии Кубка Гагарина

Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ назвала лучших игроков финальной серии плей-офф.

Лучшим вратарем признан Василий Кошечкин («Металлург» Мг). В пяти матчах серии он отразил 203 из 218 бросков, процент отраженных бросков составил 93,11. В среднем за матч в финале в створ ворот Кошечкина наносили 43,6 броска. Вратарь «Металлурга» был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ сезона- 2016/17.

Лучшим защитником стал Виктор Антипин («Металлург» Мг), в пяти матчах финальной серии забросивший три шайбы. Антипин не завершил ни одного из этих матчей с отрицательным показателем полезности. Также на его счету 8 блокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Евгений Дадонов (СКА), одержавший вместе с командой четыре победы в пяти матчах финала и набравший в них 5 (4+1) очков при показателе полезности «+1». На счету нападающего СКА дубль в первом матче серии (одна из шайб стала победной), а также решающий гол в овертайме третьей игры.

Лучшим новичком признан защитник Егор Рыков (СКА), сыгравший в четырех из пяти матчей серии с «Металлургом». 20-летний игрок в общей сложности провел на льду в финале 31 минуту 53 секунды (в среднем 6 минут 22 секунды за игру). На его счету также 2 броска по воротам и 2 блокированных броска.

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