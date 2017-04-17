Константин Сарсания: Нельзя сказать, что «Спартак» – уже чемпион, но я не вижу команду, которая могла бы с ним побороться

Известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).

– Не вижу, где «Спартак» может потерять такое количество очков. Да, будут сложные игры с «Ростовом», с ЦСКА, но победа над «Зенитом» – большая заявка на чемпионство. Нельзя сказать, что «Спартак» – уже чемпион на сто процентов, но я не вижу команду, которая могла бы побороться с красно-белыми.

«Спартак» играл в современный футбол с прессингом в середине поля, быстро выбегали в атаку. У «Зенита» быстрых атак не было вообще, в основном – позиционные. Состав был выбран неправильно, не вижу, как Эрнани может усилить игру петербуржцев. В период с 50 минуты до забитого мяча «Зенит» владел инициативой, выглядел неплохо, но 20 минут из 90 – мало.



Почему слабо играет Иванович? Он уже не такой быстрый, все-таки возраст. Ему было непросто против Промеса. Бранислав давно не играл, не так просто сразу восстановить все кондиции, хотя уровень и мастерство у него есть, - сказал Сарсания в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России уступил «Спартаку» со счетом 1:2. Счет на 22-й минуте открыл Квинси Промес, а на 66-й минуте Артем Дзюба сократил отставание. За десять минут до конца основного времени Александр Самедов установил окончательный счет.

После этой встречи петербуржцы остались на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Москвичи с 54 очками лидируют в чемпионате и опережают идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 22 апреля против «Урала» на «Санкт-Петербург Арене». «Спартак» в этот же день встретится с «Ростовом».