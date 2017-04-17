«Ак Барс» продлил контракт с Билялетдиновым на два года

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подписал новый контракт с казанским клубом, сообщил агентству «Р-Спорт» источник в компании «Татнефть».

Срок соглашения рассчитан на два года.

- В «Татнефти» действительно обсуждался возможный уход Билялетдинова с поста главного тренера, причем кандидатов на его место было больше, чем один Квартальнов. Однако в итоге в компании пришли к решению оставить Билялетдинова на посту главного тренера, продлив с ним контракт на 2 года, - сообщил источник.

В текущем сезоне «Ак Барс» дошел до финала Восточной конференции, где уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0-4 в серии.

