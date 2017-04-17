Путин подписал закон об ужесточении наказания болельщиков за нарушения на матчах

Владимир Путин: Надо признать, что у нас есть достоверные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо

Президент России Владимир Путин на совещании в Красноярске о ходе подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года высказался о проблеме допинга в России.