Путин подписал закон об ужесточении наказания болельщиков за нарушения на матчах
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения на спортивных соревнованиях, сообщает RT.
Согласно документу, будут увеличены размеры штрафов за нарушение запрета на посещение мест спортивных соревнований, введена административная ответственность за «грубое нарушение правил поведения».
Кроме того будет ужесточены меры пресечения для иностранных граждан.
Закон был принят Госдумой в этом месяце в третьем чтении.
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