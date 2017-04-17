Вячеслав Булавин: «Спартак» показывает чемпионскую игру. Их титул будет заслуженным

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).

– Игра была напряженной, обе команды показали желание победить, но у «Спартака» оно было больше, поэтому результат закономерный. В матче был очень высокий темп, что редко для чемпионата России, и задавал этот темп именно «Спартак». Команда Карреры хороша готова физически, каждый игрок – надежный механизм в общей системе, отсюда и результат.

– «Спартак» можно поздравлять с чемпионством?

– Да, отрыв в десять очков уже невозможно отыграть. А главное, что «Спартак» демонстрирует чемпионскую игру, поэтому заслуженно возьмет титул.

– Кто фаворит в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов?

– Здесь трудно о чем-то рассуждать, потому что и у «Зенита» и у ЦСКА много проблем. В атаке обе команды пока выглядят плохо, но ЦСКА надежнее играет в обороне. «Зенит», правда, обладает большим потенциалом, поэтому шансы равные. Второе место займет тот, кто покажет характер и больше этого захочет, – сказал Булавин в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России уступил «Спартаку» со счетом 1:2. Счет на 22-й минуте открыл Квинси Промес, а на 66-й минуте Артем Дзюба сократил отставание. За десять минут до конца основного времени Александр Самедов установил окончательный счет.

После этой встречи петербуржцы остались на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Москвичи с 54 очками лидируют в чемпионате и опережают идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 22 апреля против «Урала» на «Санкт-Петербург Арене». «Спартак» в этот же день встретится с «Ростовом».