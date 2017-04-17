Болельщики «Амкара» назвали талисман команды Макаром

Болельщики выбрали имя для бессменного талисмана «Амкара» рысенка Рысика. Теперь красно-черного рысенка официально зовут Макар.

Болельщики предложили несколько десятков вариантов имени для талисмана. В итоговом голосовании приняли участие почти пять тысяч любителей футбола. По результатам голосования наиболее востребованными оказались Амкарик, Парамоша и Макар. Последний вариант и решено выбрать в качестве нового имени для рысенка.

Торжественная церемония с участием рысенка Макара пройдет в перерыве матча «Амкар» - «Краснодар», который состоится в четверг 27 апреля.