Джанаев может пропустить Кубок конфедераций из-за травмы

Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев из-за травмы может пропустить Кубок конфедераций, который пройдет в России летом 2017 года.

По информации Федерального агентства новостей, несмотря на то, что голкипер почти восстановился от травмы, тренерский штаб ростовчан совместно с игроком приняли решение не форсировать подготовку. По этой причине участие Джанаева в весенних матчах чемпионата страны, скорее всего, исключено.

30-летний вратарь провел в составе сборной России всего один матч - с Коста-Рикой, в котором пропустил четыре мяча.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).