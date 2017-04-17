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Джанаев может пропустить Кубок конфедераций из-за травмы

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев из-за травмы может пропустить Кубок конфедераций, который пройдет в России летом 2017 года.

По информации Федерального агентства новостей, несмотря на то, что голкипер почти восстановился от травмы, тренерский штаб ростовчан совместно с игроком приняли решение не форсировать подготовку. По этой причине участие Джанаева в весенних матчах чемпионата страны, скорее всего, исключено. 

30-летний вратарь провел в составе сборной России всего один матч  - с Коста-Рикой, в котором пропустил четыре мяча. 

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).  

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