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Александр Лазушин: «Динамо» не хватило результативности

Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Вратарь московского «Динамо» Александр Лазушин подвел итоги сезона.

- Как оцениваете свою игру и игру команды в целом?
- Не очень хорошо - считаю, что нам не хватило стабильности. Начало было неплохим, в середине сезона произошел небольшой провал, и уже только после Нового года мы начали показывать хороший хоккей.

- Что помешало «Динамо» бороться дальше?
- Думаю, нам не хватило результативности: в одних играх - гола, в других - точного броска, в третьих - креативности в игре в большинстве.

- Кто, на ваш взгляд, был самым сильным соперником в сезоне? С кем сложнее всего было играть?
- Со всеми было сложно играть. Сейчас трудно выделять кого-то в Лиге - все играют в хороший хоккей, и все соперники достаточно сильные.

- Как планируете провести отпуск?
- Сначала поедем в деревню помогать родителям, а потом полетим на отдых к Индийскому океану. Отдохну недельку-две и снова начну тренироваться, готовиться к следующему сезону.

- Как оцениваете поддержку болельщиков? Что можете сказать им перед продолжительным перерывом?
- Как всегда великолепно! Болельщики очень здорово поддерживают нас, что в домашних играх, что в выездных. Желаю всем отдохнуть, набраться сил и войти в новый сезон с новыми эмоциями для поддержки «Динамо».

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