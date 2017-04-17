Александр Лазушин: «Динамо» не хватило результативности

Вратарь московского «Динамо» Александр Лазушин подвел итоги сезона.

- Как оцениваете свою игру и игру команды в целом?

- Не очень хорошо - считаю, что нам не хватило стабильности. Начало было неплохим, в середине сезона произошел небольшой провал, и уже только после Нового года мы начали показывать хороший хоккей.



- Что помешало «Динамо» бороться дальше?

- Думаю, нам не хватило результативности: в одних играх - гола, в других - точного броска, в третьих - креативности в игре в большинстве.



- Кто, на ваш взгляд, был самым сильным соперником в сезоне? С кем сложнее всего было играть?

- Со всеми было сложно играть. Сейчас трудно выделять кого-то в Лиге - все играют в хороший хоккей, и все соперники достаточно сильные.

- Как планируете провести отпуск?

- Сначала поедем в деревню помогать родителям, а потом полетим на отдых к Индийскому океану. Отдохну недельку-две и снова начну тренироваться, готовиться к следующему сезону.



- Как оцениваете поддержку болельщиков? Что можете сказать им перед продолжительным перерывом?

- Как всегда великолепно! Болельщики очень здорово поддерживают нас, что в домашних играх, что в выездных. Желаю всем отдохнуть, набраться сил и войти в новый сезон с новыми эмоциями для поддержки «Динамо».

