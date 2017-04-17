Антон Шипулин: Поступило 30 заявок на строительство новых площадок для воркаута в Екатеринбурге

Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что в этом году уже поступило около 30 заявок на строительство в городе новых площадок для воркаута.

«В прошлом году наш проект активно стартовал — было сделано около 10 площадок. Сейчас у нас полная боеготовность, ждем хорошую погоду. В этом году площадок для занятий воркаутом будет больше. У нас очень много заявок, будем отталкиваться от желаний общественности. Уже есть 30 заявок из разных муниципалитетов и районов Екатеринбурга», - цитирует Шипулина Znak.com.



