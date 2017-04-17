«Кузня» будет готовиться к сезону в Сочи

Новокузнецкий «Металлург» планирует обойтись без заграничных сборов, ограничившись подготовкой к следующему сезону на домашней арене и в Сочи, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.

Напомним, «Металлург» в минувшем сезоне занял последнее место в сводной таблице КХЛ.

После выхода из отпуска команда традиционно пройдет углубленное медицинское обследование, первый тренировочный сбор состоится в Новокузнецке.

Второй сбор команды запланирован на 15-30 июля в Сочи, после чего «Металлург» примет участие в турнире на Кубок губернатора Нижегородской области, который пройдет с 1 по 7 августа. Затем «Металлург» проведет недельный учебно-тренировочный сбор в Новокузнецке, а с 15 по 18 августа команда выступит на предсезонном турнире в Уфе.

Заключительная часть предсезонной подготовки «Металлурга» пройдет в Новокузнецке.