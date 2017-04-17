Тренировочная база «Спартака» в Тушине сдана в эксплуатацию

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию тренировочной базы «Спартак» на северо-западе Москвы, сообщил на официальном сайте ведомства председатель Комитета Олег Антосенко.

Согласно проекту, тренировочная база состоит из шести футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием. Помимо футбольных полей, инфраструктура включает одноэтажное здание футбольной базы площадью 2,8 тыс. кв. м. В подземном этаже размещены помещения для хранения оборудования и специальной техники по уходу за футбольными полями. В надземной части – главный вестибюль, зона регистрации, гардероб, раздевалки с душевыми и санузлами, массажные, комнаты тренеров, кладовые для хранения формы и бутс, тренажерный зал и зал тактической подготовки, медицинский и процедурный кабинеты.

Фасады здания выполнены в официальных цветах клуба «Спартак». Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что «Спартак» сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года. Сейчас тренировочная база «Спартака» находится в подмосковной Тарасовке.