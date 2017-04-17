Зверев обыграл Сеппи на старте турнира в Монте-Карло

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Федерер снялся с турниров в Риме и Мадриде Швейцарец Роджер Федерер снялся с турниров в Мадриде и Риме, сообщает Live Tennis.

«К Серене нет претензий по допингу. Но видели, как она выглядит?!» Обзор событий в мире тенниса от «Советского спорта».

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Битва «Наполи» и «Ювентуса», очередной разгром от «Барселоны» и победа Федерера над Надалем. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Федерер победил Надаля в финале турнира в Майами Швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале турнира в Майами победил испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:4.

«Нахальный стиль». Ник Кириос изобрел и постоянно использует новый удар (видео) Австралийский теннисист Ник Кириос в последнее время не только скандалит, но и выдает невероятные удары.

Ник Кириос: Мой теннис всегда был на высоком уровне, но теперь я борюсь за каждое очко 16-я ракетка мира Ник Кириос после поражения от швейцарца Роджера Федерера в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами рассказал о том, в чем он прибавил в последнее время.

Роджер Федерер: С учетом поражения от Кириоса несколько лет назад, приятно выиграть у него на трех тай-брейках Шестая ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал победу над Ником Кириосом (7:6 (11:9), 6:7 (9:11), 7:6 (7:5)) в полуфинале турнира серии «Мастерс» Miami Open presented by Itau.

Федерер и Надаль сыграют в финале «Мастерса» в Майами Стали известны финалисты турнира серии «Мастерс» Miami Open presented by Itau.

Надаль обыграл Фоньини и вышел в финал турнира в Майами Матч 1/2 финала турнира АТР в Майами (США) между испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцем Фабио Фоньини завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча - 6:1, 7:5 в пользу Надаля.