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Зверев обыграл Сеппи на старте турнира в Монте-Карло

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Германский теннисист Александр Зверев взял верх над итальянцем Андреасом Сеппи в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.

Счет встречи - 6:1, 6:2.

Зверев три раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. У Сеппи один эйс и три двойные ошибки.

В следующем раунде Зверев встретится с победителем матча Фелисьяно Лопес (Испания) - Даниил Медведев (Россия).

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