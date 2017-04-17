Зверев обыграл Сеппи на старте турнира в Монте-Карло
Германский теннисист Александр Зверев взял верх над итальянцем Андреасом Сеппи в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.
Счет встречи - 6:1, 6:2.
Зверев три раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. У Сеппи один эйс и три двойные ошибки.
В следующем раунде Зверев встретится с победителем матча Фелисьяно Лопес (Испания) - Даниил Медведев (Россия).
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