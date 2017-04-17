«Спартак» превзошел «Зенит» по голевым моментам и ударам

Вчера в матче 23-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Зенит» – 2:1.

По данным Wyscout, «Зенит» больше владел мячом – 41 минуту чистого игрового времени против 29 у «Зенита» и сделал больше передач – 588 (точность – 84%) против 340 (83%). Однако красно-белые превзошли питерцев по голевым моментам – 15 против 6 и ударам по воротам – 19 против 8. Отметим, что 12 из 19 ударов «Спартак» нанес из штрафной площади «Зенита».

Кроме того, хозяева провели 19 контратак, тогда как гости – всего одну.