«Спартак» превзошел «Зенит» по голевым моментам и ударам
Вчера в матче 23-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Зенит» – 2:1.
По данным Wyscout, «Зенит» больше владел мячом – 41 минуту чистого игрового времени против 29 у «Зенита» и сделал больше передач – 588 (точность – 84%) против 340 (83%). Однако красно-белые превзошли питерцев по голевым моментам – 15 против 6 и ударам по воротам – 19 против 8. Отметим, что 12 из 19 ударов «Спартак» нанес из штрафной площади «Зенита».
Кроме того, хозяева провели 19 контратак, тогда как гости – всего одну.
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Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция