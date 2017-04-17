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«Спартак» превзошел «Зенит» по голевым моментам и ударам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче 23-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Зенит» – 2:1.

По данным Wyscout, «Зенит» больше владел мячом – 41 минуту чистого игрового времени против 29 у «Зенита» и сделал больше передач – 588 (точность – 84%) против 340 (83%). Однако красно-белые превзошли питерцев по голевым моментам – 15 против 6 и ударам по воротам – 19 против 8. Отметим, что 12 из 19 ударов «Спартак» нанес из штрафной площади «Зенита».

Кроме того, хозяева провели 19 контратак, тогда как гости – всего одну.

Боги арены. Михаил Борзыкин – о триумфе «Спартака»

Матч

Спартак - Зенит - 2:1 (1:0)

Голы

Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Промес, 85 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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