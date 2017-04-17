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«Урал» организует для болельщиков чартер в Сочи на финал Кубка России

Источник:  ТАССКомментарии

«Урал» организует чартерный рейс из Екатеринбурга в Сочи для своих болельщиков 2 мая, в день финала Кубка России, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

«Чартер вылетит утром 2 мая из Екатеринбурга в Сочи и заберет болельщиков из Сочи поздно вечером после игры. Вместимость самолета около 150 мест, мы продаем билеты болельщикам по 12 тысяч рублей в обе стороны. Эти билеты заметно дешевле, чем предлагают «Уральские авиалинии» на свой рейс», - сказали в пресс-службе.

Напомним, в финале Кубка России «Урал» встретится с московским «Локомотивом».



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