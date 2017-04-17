Промес стал лучшим игроком матча по ударам, единоборствам и обводкам
Вчера в матче 23-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Зенит» – 2:1.
По данным Wyscout, самым бьющим игроком матча стал Промес – 4 удара, причем все – в створ. Столько же ударов нанес Дзюба, но точным оказался только один. Кроме того, Промес стал лучшим игроком матча по обводкам – 8, количеству единоборств – 32 и передачам в штрафной площади соперника – 3, все – точные.
Наибольшее количество всех передач сделал Юсупов – 74. А подач – Смольников – 7.
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Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция