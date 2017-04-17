Гендиректор: Бюджет «Крыльев» не изменится, он меньше 1 млрд рублей

Бюджет «Крыльев Советов» в следующем сезоне не изменится и составляет не более 1 миллиарда рублей, сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

- У нас одна цифра бюджета ежегодно, и мы в этих рамках живем, - сказал Шляхтин в интервью «Р-Спорт». - У нас достаточно регламентированные взносы. Точный бюджет я назвать не смогу, сезон еще не закончился. Но цифра точно не будет превышать 1 миллиарда рублей. И в следующем сезоне эта цифра, думаю, не изменится. По крайней мере, мы все на это надеемся.

после 23 туров «Крылья» занимают 13-е место в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды 20 очков.