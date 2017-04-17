«Тамбов» разгромил «Волгарь» в ФНЛ
«Тамбов» дома взял верх над «Волгарем» (3:0) в 32-м туре первенства ФНЛ.
У хозяев поля отличились Максим Трусевич (15-я минута), Сергей Шевчук (32-я) и Андрей Часовских (60-я).
Команда Андрея Талалаева с 43 очками занимает на данный момент девятое место, астраханцы с 34 баллами - на 15-й строчке.
В следующем туре «Тамбов» 23 апреля сыграет на выезде со «Спартаком-Нальчик», а «Волгарь» в тот же день примет «СКА-Хабаровск».
Матч
Голы
Трусевич 15 (1:0). Шевчук 32 (2:0). Часовских 60 (3:0).
Состав
Тамбов: Вавилин, Шляков, Горбатюк, Михалёв, Быстров (Рыбин, 84), Мурнин, Сорокин, Шевчук, Трусевич (Дутов, 87), Дорожкин (Часовских, 59), Делькин (Григорян, 80)
Волгарь: Бучнев, Таказов (Кабутов, 59), Григорьев, Плиев, Калинин (Гаракоев, 73), Болонин, Акбашев, Букия (Жабкин, 62), Сутормин, Газзаев Р. (Камилов, 68), Веркашанский
Предупреждения:
Дорожкин, 29; Михалёв, 71; Трусевич, 84 - Веркашанский, 8; Веркашанский, 82; Григорьев, 89
Судья:
Евгений Кукуляк (Россия)
Место и дата
17 апреля 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция