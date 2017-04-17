Владимир Крикунов: Через два года «Автомобилист» составит серьезную конкуренцию ведущим клубам КХЛ

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов в интервью «Советскому Спорту» рассказал, кто в скором будущем сможет посоперничать со СКА.

- В этом чемпионате с первой игры было ясно, кто будет бороться за Кубок Гагарина, - признает Владимир Крикунов. Не совсем хорошо, когда победитель известен за ранее. Но в целом чемпионат был интересным. Нижние команды немного подтянулись, но пропасть между ведущими клубами и остальными еще велика. Мне кажется, что и победителям не так интересно играть, когда они знают в самом начале чемпионата, что выиграют его.

Я думаю, где-то через год или два Екатеринбург составит серьезную конкуренцию ведущим клубам лиги. У команды появился солидный спонсор. Эти люди знают, что такое спорт и что нужно сделать, поскольку имеют богатый опыт работы с женским баскетбольным клубом УГМК – многократным чемпионом России и трехкратным победителем Евролиги.

Изначально была поставлена цель, чтобы создать такую лигу, где будет большая конкуренция среди команд. Может со временем КХЛ и придет к этому. Посмотрите на НХЛ, там вообще непонятно, кто выиграет Кубок Стэнли. Торонто – один из самых богатых клубов. Сколько лет они не попадали в плей-офф? Не всё зависит от денег. Так и у нас, правила должны быть одинаковы для всех.