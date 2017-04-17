Каспери Капанен: Не терпится увидеть, как болельщики «Торонто» будут сходить с ума в предстоящих двух встречах

Форвард «Торонто» Каспери Капанен поделился ожиданиями от третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона».

- Я думаю, что мы доказали всем, что можем играть с этими парнями. Я невероятно заинтригован перед поездкой обратно в Торонто, мне не терпится увидеть, как наши болельщики будут сходить с ума в предстоящих двух встречах. Это будет что-то особенное. У меня по-прежнему много энергии (улыбается). Да, мне удалось забросить две важные шайбы, но вся команда действовала превосходно, мы заслужили эту победу на все сто процентов. Я очень рад, что все так закончилось в овертайме. Когда мы ехали в Вашингтон, то хотели выиграть как минимум одну игру. Мы понимаем, что не являемся фаворитами серии, но при этом прекрасно знаем, что способны на многое, - приводит слова Капанена официальный сайт НХЛ.

После двух встреч в Вашингтоне счет в серии между «Вашингтоном» и «Торонто» равный — 1-1. Третий матч состоится во вторник, 18 апреля, в Air Canada Center. Игра начнется 2:00 по московскому времени.