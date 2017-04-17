«Спартак» Карреры опережает прошлогодний «Спартак» Аленичева на 17 очков

Вчера в матче 23-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Зенит» – 2:1. Таким образом, после 23-го тура красно-белые с 54 очками уверенно лидируют в турнирной таблице.

Отметим, что на аналогичной дистанции прошлого сезона «Спартак» занимал седьмое место с 37 набранными очками. То есть красно-белые опережают свой прошлогодний график на 17 очков.

Больше того, всего в прошлом сезоне «Спартак» под руководством Дмитрия Аленичева набрал 50 очков и занял пятое место. За семь туров до финиша красно-белые превзошли свой итоговый показатель прошлого сезона на пять очков.