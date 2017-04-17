«Спартак» Карреры опережает прошлогодний «Спартак» Аленичева на 17 очков
Вчера в матче 23-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Зенит» – 2:1. Таким образом, после 23-го тура красно-белые с 54 очками уверенно лидируют в турнирной таблице.
Отметим, что на аналогичной дистанции прошлого сезона «Спартак» занимал седьмое место с 37 набранными очками. То есть красно-белые опережают свой прошлогодний график на 17 очков.
Больше того, всего в прошлом сезоне «Спартак» под руководством Дмитрия Аленичева набрал 50 очков и занял пятое место. За семь туров до финиша красно-белые превзошли свой итоговый показатель прошлого сезона на пять очков.
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Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция