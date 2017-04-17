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Талисмана «Амкара» назвали Макаром

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Болельщики выбрали имя для бессменного талисмана футбольного клуба «Амкар» рысенка Рысика. Теперь его официально зовут Макар.

Сегодня завершился конкурс «Придумай имя Рысику», который стартовал в марте. Болельщики предложили несколько десятков вариантов имени для талисмана. В итоговом голосовании приняли участие почти пять тысяч любителей футбола. По результатам голосования наиболее востребованными оказались Амкарик, Парамоша и Макар. Последний вариант и решено выбрать в качестве нового имени для рысенка.

Торжественная церемония с участием Макара пройдет в перерыве матча «Амкар» - «Краснодар», который пройдет 27 апреля на стадионе «Звезда». 

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