Талисмана «Амкара» назвали Макаром

Болельщики выбрали имя для бессменного талисмана футбольного клуба «Амкар» рысенка Рысика. Теперь его официально зовут Макар.

Сегодня завершился конкурс «Придумай имя Рысику», который стартовал в марте. Болельщики предложили несколько десятков вариантов имени для талисмана. В итоговом голосовании приняли участие почти пять тысяч любителей футбола. По результатам голосования наиболее востребованными оказались Амкарик, Парамоша и Макар. Последний вариант и решено выбрать в качестве нового имени для рысенка.

Торжественная церемония с участием Макара пройдет в перерыве матча «Амкар» - «Краснодар», который пройдет 27 апреля на стадионе «Звезда».