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Майк Бэбкок: Бойл и Мартин проделали отличную работу во втором матче против «Вашингтона»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прокомментировал игру форварда своей команды Каспери Капанен во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона».

- Очевидно, Каспери очень хорошо катается. Он молодец, что забросил победную шайбу, но я хочу также отметить все четвертое звено. Бойл и Мартин проделали отличную работу в этот вечер. Они большие парни, которые играли агрессивно, но в то же время не теряли голову. Мы будем использовать это звено больше в домашних встречах, в этом будет заключаться одна из стратегий, - приводит слова наставника «Мэйпл Лифс» официальный сайт НХЛ.

После двух встреч в Вашингтоне счет в серии между «Вашингтоном» и «Торонто» равный — 1-1. Третий матч состоится во вторник, 18 апреля, в Air Canada Center. Игра начнется 2:00 по московскому времени.

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