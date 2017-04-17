Евгений Кафельников: Меня Дзюба не интересует, давайте говорить про «Спартак»

Олимпийский чемпион, экс-первая ракета мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями о матче «Спартак» - Зенит».

- Эмоции от матча самые положительные – я доволен результатом, игрой «Спартака» и фанатами нашей команды, - говорит Евгений Кафельников.

- Артем Дзюба опять забил…

- Давайте оставим Дзюбу в покое! Меня он не интересует. Мы про «Спартак» говорим или про Дзюбу?!

- Я к тому, что после его гола сердце не екнуло?

- Футбол тем и хорош, что во время матча интрига меняется несколько раз.

- Голы «Спартака» вам понравились?

- Да, отличные голы забили, что Промес, что Самедов.