Евгений Кафельников: Меня Дзюба не интересует, давайте говорить про «Спартак»
Олимпийский чемпион, экс-первая ракета мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями о матче «Спартак» - Зенит».
- Эмоции от матча самые положительные – я доволен результатом, игрой «Спартака» и фанатами нашей команды, - говорит Евгений Кафельников.
- Артем Дзюба опять
забил…
- Давайте оставим Дзюбу в покое! Меня он не интересует. Мы про «Спартак» говорим или про Дзюбу?!
- Я к тому,
что после его гола сердце не екнуло?
- Футбол тем и хорош, что во время матча интрига меняется несколько раз.
- Голы «Спартака» вам понравились?
- Да, отличные голы забили, что Промес, что Самедов.
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