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Евгений Кафельников: Меня Дзюба не интересует, давайте говорить про «Спартак»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион, экс-первая ракета мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями о матче «Спартак» - Зенит».

- Эмоции от матча самые положительные – я доволен результатом, игрой «Спартака» и фанатами нашей команды, - говорит Евгений Кафельников. 

- Артем Дзюба опять забил…
- Давайте оставим Дзюбу в покое! Меня он не интересует. Мы про «Спартак» говорим или про Дзюбу?!

 - Я к тому, что после его гола сердце не екнуло?
- Футбол тем и хорош, что во время матча интрига меняется несколько раз.

- Голы «Спартака» вам понравились?
- Да, отличные голы забили, что Промес, что Самедов.

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