Каррера – лучший тренер в истории «Спартака» по среднему количеству набранных очков

Вчера в матче 23-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Зенит» – 2:1. Таким образом, после 23-го тура красно-белые с 54 очками уверенно лидируют в турнирной таблице.

Напомним, что Массимо Каррера возглавил «Спартак» – сначала «и.о.» – со второго тура нынешнего сезона. Под его руководством красно-белые набрали 51 очко в 22 матчах, то есть средний показатель составил 2,3 очка за игру.

Пока это лучший показатель в российской истории «Спартака». Отметим, что у Дмитрия Аленичева – 1,7 очка за игру.

Среднее количество набранных очков*

1. Массимо Каррера – 2,3

2. Георгий Ярцев – 2,1

3. Олег Романцев – 2,1

4. Станислав Черчесов – 2

5. Владимир Федотов – 1,8

* в чемпионате России