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Каррера – лучший тренер в истории «Спартака» по среднему количеству набранных очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче 23-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Зенит» – 2:1. Таким образом, после 23-го тура красно-белые с 54 очками уверенно лидируют в турнирной таблице.

Напомним, что Массимо Каррера возглавил «Спартак» – сначала «и.о.» – со второго тура нынешнего сезона. Под его руководством красно-белые набрали 51 очко в 22 матчах, то есть средний показатель составил 2,3 очка за игру.

Пока это лучший показатель в российской истории «Спартака». Отметим, что у Дмитрия Аленичева – 1,7 очка за игру.

Среднее количество набранных очков*
1. Массимо Каррера – 2,3
2. Георгий Ярцев – 2,1
3. Олег Романцев – 2,1
4. Станислав Черчесов – 2
5. Владимир Федотов – 1,8
* в чемпионате России

Боги арены. Михаил Борзыкин – о триумфе «Спартака»

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Михаил Борзыкин
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