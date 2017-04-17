Владимир Тарасенко: «Сент-Луис» ведет в серии 3-0, но мы стараемся не расслабляться

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал победу над «Миннесотой Уайлд» (3:1) в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.

- Мы знали, что эта игра будет очень тяжелой, еще тяжелее чем первые две после игры. Она была очень важна с точки зрения тактики. Настрой был только на победу. Мы знали, чего ожидать: выполнили тренерскую установку, выложились на 100 процентов. Да, мы ведем в серии 3-0, но стараемся не расслабляться, - сказал Тарасенко официальному сайту НХЛ.

Напомним, что после третьей встречи счет в серии между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» 3:0 в пользу «Блюз». Следующий матч состоится в Сент-Луисе в четверг, 19 апреля. Игра начнется в 04:30 по московскому времени.