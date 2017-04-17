Брюс Будро: «Миннесота» должна прибавить в некоторых компонентах

Главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз» в третьем матче первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

- Я не считаю, что мы играли так уж плохо. Сегодня мы нанесли 79 бросков. Это не значит, что все хорошо. Мы должны в некоторых компонентах прибавить. Тут не может быть никаких сомнений. Но ребята стараются. Они бьются до конца. Они хотят, чтобы серия вернулась в Миннесоту. Просто не получается, - передает слова тренера «Уайлд» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после третьей встречи счет в серии между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» 3-0 в пользу «Блюз». Следующий матч состоится в Сент-Луисе в четверг, 19 апреля. Игра начнется в 04:30 по московскому времени.