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Брюс Будро: «Миннесота» должна прибавить в некоторых компонентах

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз» в третьем матче первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

- Я не считаю, что мы играли так уж плохо. Сегодня мы нанесли 79 бросков. Это не значит, что все хорошо. Мы должны в некоторых компонентах прибавить. Тут не может быть никаких сомнений. Но ребята стараются. Они бьются до конца. Они хотят, чтобы серия вернулась в Миннесоту. Просто не получается, - передает слова тренера «Уайлд» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после третьей встречи счет в серии между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» 3-0 в пользу «Блюз». Следующий матч состоится в Сент-Луисе в четверг, 19 апреля. Игра начнется в 04:30 по московскому времени.

Матч

Сент-Луис - Миннесота - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Парайко (Берглунд, Перрон), 3:25 (1:0). Койл (Паризе, Сутер), 32:59 (1:1). Шмальц (Стеен, Тарасенко), 35:19 (2:1 - бол.). Стеен (Берглунд, Соботка), 58:49 (3:1 - п.в.).

Место и дата

16 апреля 22:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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