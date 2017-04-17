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Переходный турнир отменен, «Динамо-ЛО» осталось в Суперлиге

Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Всероссийская федерация волейбола вынесла решение об отмене переходного турнира между командами Суперлиги и Высшей Лиги «А». 

Такое решение принято в связи со сложной финансовой ситуацией. 

Зачет мест и определение команд по лигам оставить по итогам чемпионата России 2017 года в указанных лигах, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.

Таким образом, краснодарское «Динамо» и «Динамо-ЛО» в следующем сезоне сыграют в Суперлиге.

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