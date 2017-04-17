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«Динамо» после выхода в РФПЛ одержало волевую победу над «Сибирью»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сибирь» дома уступила «Динамо» (1:3) в 32-м туре первенства ФНЛ.

У хозяев поля отличился Евгений Чеботару (4-я минута), у гостей - Евгений Луценко (21-я), Фатос Бечирай (67-я) и Александр Зотов (75-я).

Бело-голубые, досрочно вернувшиеся в премьер-лигу, с 72 очками продолжают уверенно лидировать в таблице турнира. Команда из Новосибирска с 33 баллами - на 17-й строчке.

В следующем туре «Динамо» 23 апреля примет «Мордовию», а «Сибирь» в тот же день сыграет на выезде с «Балтикой».

Матч

Сибирь - Динамо - 1:3 (1:1)

Голы

Чеботару 4 (1:0). Луценко 21 (1:1). Бечирай 67 (1:2). Зотов 75 (1:3).

Состав

Сибирь: Цыган, Магаль, Ларенц (Андреев, 81), Мищенко, Кушнирук, Чеботару, Рухаиа, Безлихотнов (Вотинов, 87), Макаренко, Азаров (Гладышев, 63), Беляев (Михеев, 76)

Динамо: Шунин, Калугин (Терехов С., 23), Белоруков (Рыков, 46), Морозов, Хольмен, Катрич, Кузьмин (Зотов, 44), Сапета, Ташаев, Бечирай (Погребняк, 80), Луценко

Предупреждения:

Беляев, 63 - Морозов, 41

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

17 апреля 15:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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