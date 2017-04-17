«Динамо» после выхода в РФПЛ одержало волевую победу над «Сибирью»

«Сибирь» дома уступила «Динамо» (1:3) в 32-м туре первенства ФНЛ.

У хозяев поля отличился Евгений Чеботару (4-я минута), у гостей - Евгений Луценко (21-я), Фатос Бечирай (67-я) и Александр Зотов (75-я).

Бело-голубые, досрочно вернувшиеся в премьер-лигу, с 72 очками продолжают уверенно лидировать в таблице турнира. Команда из Новосибирска с 33 баллами - на 17-й строчке.

В следующем туре «Динамо» 23 апреля примет «Мордовию», а «Сибирь» в тот же день сыграет на выезде с «Балтикой».