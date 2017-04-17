Алекс Пьетранджело: Игра Аллена в - это просто фантастика

Капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело оценил игру голкипера команды Джейка Аллена в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли против «Миннесоты».

- Это фантастика. Я не очень хороший оратор и не люблю произносить громкие эпитеты. Мне приходит в голову только слово фантастика. Он очень спокоен. Он всегда выручит команду, остановит игру, когда нужно. Он нам нужен, - передает слова Пьетранджело официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в трех матчах серии Аллен отразил 114 бросков из 117.



Напомним, что после третьей встречи счет в серии между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» 3-0 в пользу «Блюз». Следующий матч состоится в Сент-Луисе в четверг, 19 апреля. Игра начнется в 04:30 по московскому времени.