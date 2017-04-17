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Союз ММА России представит ММА на FIGHT FAN EXPO

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

18-20 апреля в Москве на территории Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» пройдет Международная выставка «СПОРТ», – крупнейшее в России мероприятие спортивной индустрии. В этом году обновилась концепция, содержание и форма ежегодной выставки. Впервые будет представлена экспозиция единоборств, как активно развивающийся сегмент индустрии спорта, FIGHT FAN EXPO. 

На первой специализированной экспозиции единоборств FIGHT FAN EXPO Союз ММА России в лице Президента Союза ММА России Федора Емельяненко представит вид спорта «Смешанное боевое единоборство «ММА»".

В рамках программы Союза ММА России на FIGHT FAN EXPO пройдут семинары ведущих тренеров ММА, мастер-классы и показательные поединки спортсменов. Участники: Заслуженный тренер России, старший тренер молодежной сборной команды России Николай Елесин и его воспитанники: победители первенства мира 2016 года Сатиев Руслан, Сатиев Имран и Ибрагимов Загирхан, чемпионы мира и Европы: Юнусилау Магомед, Хирамагомедов Гаджимурат и Хирамагомедов Гамзат.

Старший тренер молодежной сборной команды России Владимир Осия и его воспитанники: чемпион Кубка России Гулян Армен, чемпион Европы Мусаев Шамиль, двукратный призер чемпионата России Абдулхаликов Али, победитель первенства России Ананьин Сергей, чемпион Кубка России Георгий Сакаев. Российский актер, мастер боевых искусств - Владислав Демин и его спарринг-партнер призер Кубка России Немчинов Виталий.

Тематика единоборств найдет свое продолжение в деловой программе FIGHT FAN EXPO, в которой с докладами примут участие: президент Союза ММА - России Федор Емельяненко, первый вице- президент Союза ММА России Радмир Габдуллин, вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев, вице-президент Союза ММА России Татьяна Щетинина, главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай, генеральный секретарь Союза ММА России Кристина Ваганова, врач сборной России по ММА Елена Розберг.

В рамках деловой программы спикерами буду представлены доклады о деятельности Союза ММА России, о сборной России по ММА и спортсменах, будут представлена Система соревнований Союза ММА России, затронуты вопросы детско-юношеского спорта, деятельности региональных федераций Союза ММА России, особенности судейства в ММА, вопросы социальной ответственности Союза ММА России, медицинские аспекты и проблемы антидопинга. 

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